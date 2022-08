MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Tiribocchi, ex attaccante e attuale commentatore tecnico per DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul mercato: “Credo che siano al completo, spesso ci dimentichiamo la profondità della rosa”.