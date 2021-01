MN - Tironi: “Mandzukic è pronto. Presta veramente attenzione al suo corpo”

Hrvoje Tironi, giornalista croato di 24sata, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it per parlare dell'arrivo di Mario Mandzukic in rossonero. Un confronto importante per conoscere lo stato di forma dell'attaccante: "Mandzukic non si è mai infortunato gravemente nella sua carriera. Presta veramente attenzione al suo corpo, credo che sia del tutto preparato per questo nuovo step della sua carriera. È veramente in ottima forma, si è allenato ogni singolo giorno negli ultimi dieci mesi; riuscirà sicuramente a ritrovare il ritmo partita in poche settimane. Penso che Mario non fosse pronto per il Qatar, aveva ancora bisogno di un ambiente più competitivo. Inoltre conosce la lingua italiana, sa cosa aspettarsi dalla Serie A. Credo sia un buon trasferimento per lui ma anche per il Milan".