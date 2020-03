MN - Tognazzi: "Ibra campione assoluto. Puntare su di lui è doveroso"

Gianmarco Tognazzi, attore e tifoso del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it della situazione Ibra:

Ibrahimovic ha avuto un grandissimo impatto sia sul campo che nello spogliatoio, ti ha stupito?

“Ibrahimovic non mi stupisce e non mi stupirà mai primo perchè è un campione assoluto e secondo perchè se prima aveva una sorta di difetto caratteriale, se così si può definire, ora ha una saggezza e un autocontrollo straordinari raggiunti con grande maturità. Ibra è un acquisto al discount perchè, indipendentemente da come finirà il campionato e se si concluderà, per 6 mesi hai portato a casa un bene assoluto. Già lo avevi svenduto per l’irrisoria e vergognosa cifra di 24 milioni al Psg, riportarlo a casa è un colpo straordinario sotto tutti i punti ti di vista. Puntare su Ibrahimovic per la prossima stagione è doveroso perchè lo svedese se il Milan vuole tornare in alto, avere degli introiti del marketing e avere un senso di appartenenza importante deve averlo in squadra. Il Milan ha bisogno di icone in questo momento e fondamentalmente ne ha due: Ibrahimovic e quel signore chiamato Gianluigi Donnarumma, un campione unico, un fuoriclasse e una bandiera che non va venduta neanche per tutti i soldi del mondo. Se il Milan, come ha detto anche Gattuso l’anno scorso, riesce a fare il connubio tra giocatori di esperienza e classe in ogni reparto e atleti di prospettiva, allora si può anche arrivare lontano tramite la costruzione di una filosofia di continuità che dura tanto tempo.”