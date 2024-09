MN - Tossani: "Fofana non lo valuto male, tutt'altro. È chiamato a fare l'equilibratore: non è facile se pensiamo che deve dare copertura a 4 giocatori e mezzo"

Paulo Fonseca cambia e si porta il derby a casa. Vince il coraggio del tecnico portoghese e potrebbe essere la svolta sua e del Milan in questa stagione. Ne abbiamo parlato col match analyst Michele Tossani, in esclusiva per MilanNews.it:

Fofana divide l'opinione dei tifosi

"Non lo valuto male, tutt'altro. Arriva da un altro sistema, quello del Monaco, che faceva un gioco verticale in cui lui era il box to box. Qui è chiamato a fare l'equilibratore, deve coprire tantissimo il campo. Nel derby ha commesso un errore in uscita, grave ma solo quello. Non è facile se pensiamo che deve dare copertura a 4 giocatori e mezzo. In rosa come equilibratori il Milan aveva solo lui e Bennacer, ma ora l'algerino si è infortunato".