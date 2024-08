MN - Tossani: "Squadra piena di mezzali. Il 4-3-3 sarebbe l'ideale per questo Milan"

Difficilmente si è visto un Milan così in difficoltà come in questo inizio di campionato. Paulo Fonseca è il primo a essere sul banco degli imputati, con una squadra che sembra faticare a digerire il suo modo di giocare. Ne abbiamo parlato col match analyst e giornalista, Michele Tossani. In esclusiva per Milan



Proprio per le caratteristiche di Loftus-Cheek e Reijnders, non sarebbe il 4-3-3 il modulo migliore per questo Milan?

"Se escludi Bennacer la squadra è piena di mezzali, quindi sì la squadra è da 4-3-3. Se tu lasci la zona di trequarti libera è l'ideale, anche perché tolto il giovane Liberali non hai trequartisti di ruolo. Reijnders fa fatica a fare il doppio mediano, Pulisic si è ritrovato a un certo punto a fare la mezzala. La squadra è stata costruita per giocare con un centrocampo a tre".