MN - Tra domani e mercoledì il rientro dei nazionali a Milanello

Sergio Conceiçao potrà presto tornare a lavorare con il gruppo squadra al completo. Dopo aver beneficiato della presenza, o meglio, della permanenza a Milanello per poco più di una settimana di soli 11 giocatori, l'allenatore rossonero nell'arco di 48 ore comincerà finalmente a preparare la sfida di domenica contro il Napoli a dovere.

Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, sono fissati tra domani e mercoledì i rientri a Milanello dei nazionali. L'ultimo rossonero impegnato con la propria rappresentativa sarà Samuel Chukwueze, che con la sua Nigeria affronterà domani pomeriggio, ore 17.00 italiane, lo Zimbabwe per la sesta giornata del Gruppo C per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

di Antonio Vitiello