MN - Turci: "Se c'è un'antagonista dell'Inter per questa stagione, quella è il Milan"

vedi letture

Il Milan ha fatto il suo esordio (deludente) in campionato sabato sera contro il Torino di Paolo Vanoli. Nonostante una prestazione sottotono, la formazione di Paulo Fonseca è riuscita comunque a strappare un pareggio, dopo essere andata sotto di due gol, evitando la prima sconfitta stagionale. Intervistato dai microfoni di MilanNews.it, il giornalista di DAZN Tommaso Turci ha parlato di che Milan è stato sabato sera, lui che l'ha vissuto direttamente da bordocampo.

Col mercato fatto, il Milan può competere per lo scudetto?

"L'Inter ha ancora qualcosa in più, anche perché quando si cambia tanto è difficile raggiungere subito il livello. Però ho la sensazione che se riesci ad indirizzare bene questa stagione, soprattutto dal punto di vista dei risultati, poi arriveranno anche le prestazioni, ed i singoli potranno fare la differenza. Francamente, per raggiungere il livello dell'Inter, bisogna che i giocatori che c'erano nella passata stagione e non hanno reso, penso ai vari Tomori, Chukwueze,… Giocatori che magari non hanno reso come ci si aspettava, alzino il livello. Io sono convinto che il Milan abbia un'ottima profondità di rosa, ma bisogna fare qualcosa in più rispetto all'organico che già si aveva nella passata stagione. Poi certo, sono arrivati giocatori forti, c'è grande curiosità di vedere anche Fofana, però solo il campo ci dirà se il Milan se la potrà giocare con quest'Inter. Quando tu parti con un'ossatura già vincente, che di fatto ha dato 19 punti alla seconda, è un gap complesso da colmare. Però se c'è un'antagonista dell'Inter in questa stagione credo che sia il Milan".