MN - Valenti: "Leao come Ronaldinho? Ancora no ma è sulla buona strada. E con la 10..."

Gianni Valenti, vice direttore della Gazzetta dello Sport è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it a margine della presentazione del Festival dello Sport che si terrà a metà ottobre. Queste le sue parole su Rafael Leao: "Come Ronaldinho? Per il divertimento sì, poi Leao di strada ne deve fare ancora molto. Ronaldinho è stato straordinario. Poi Leao è sulla buona strada. Ha iniziato bene il campionato, con la 10 ha capito di essere ancora più importante e penso che questa possa essere la stagione della sua definitiva consacrazione"