MN - Valoti: "Mercato? Bisogna capire quali siano le prerogative di eventuali nuovi proprietari"

Il dirigente sportivo Aladino Valoti si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul Milan in Europa: “Per prima cosa bisogna capire bene quali saranno le prerogative della società che si insedierà. In linea di massima mi aspetto una squadra che non si snaturi che continui a portare avanti le sue idee con un’attenzione anche al bilancio. Ora, tuttavia, la priorità assoluta è arrivare in fondo e vincere lo Scudetto”.