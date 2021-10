MN - Verso Bologna-Milan, allenamento personalizzato per Ante Rebic

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Ante Rebic è ancora in dubbio per la trasferta di Bologna, in programma sabato sera al Dall’Ara, valida per la nona giornata di Serie A. L'attaccante croato, infatti, ha svolto ancora un allenamento personalizzato. La giornata di domani diventerà fondamentale per il rientro in gruppo e per la conseguente convocazione del classe '93.