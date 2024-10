MN - Verso Milan-Club Brugge: stasera attesi circa 55 mila spettatori

vedi letture

Stasera alle 18.45 il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Club Brugge nella sfida valida per la terza giornata di Champions League. L'orario certamente non aiuta, ma la gara si giocherà comunque con una bella cornice di pubblico: per la partita tra i rossoneri e i belgi sono attesi infatti circa 55 mila spettatori.

DOVE VEDERE MILAN-CLUB BRUGGE

Data: martedì 22 ottobre 2024

Ore: 18.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it