MN - Visnadi: "Il Milan non può punire Theo e Leao, la macchia diventerebbe enorme"

Prima pausa nazionali e si discute a bocce ferme di Milan, tra mercato, risultati in campo e problemi da gestire. Ne abbiamo parlato con il noto giornalista Gianni Visnadi. In esclusiva per MilanNews.it

Il Milan ha adottato la linea morbida con Theo e Leao

"Certo, la patata bollente c'è. Il Milan non può punirli, altrimenti la macchia diventa enorme. Il problema è che non bisognava arrivare fino a quel punto, esporsi fino a quel punto. Perché se è vero che Theo è stato colpevole sui gol presi a Parma, Leao anche in quell'occasione aveva servito degli assist, aveva tirato in porta. Non era stato così negativo. Se poi è successo qualcosa a Milanello in settimana, questo non lo so. Se la scelta è tecnica o perché non seguono l'allenatore, dico che l'allenatore deve farsi seguire e non punire. Non può colpirne uno per dare un esempio alla squadra. Anche perché poi chi li sostituisce non si è dimostrato all'altezza: la partita di Terracciano, ad esempio, è stata disastrosa".

Non c'è il rischio che Fonseca venga delegittimato?

"È il club che lo vede aiutare, nella fattispecie Ibrahimovic. Gli altri dirigenti hanno zero esperienza, figurarsi il presidente. Certamente bisognava evitare di porsi muro contro muro con i due giocatori più rappresentativi. Con altri dirigenti, con un po' più di esperienza rispetto a Ibra questo non sarebbe successo. Perché anche se l'allenatore avesse deciso di lasciarli fuori, Paolo Maldini avrebbe parlato a Theo. Non avrebbe certamente imposto all'allenatore di farlo giocare ma in situazioni del genere serviva qualcuno di credibile che parlasse con i giocatori".