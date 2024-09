MN - Visnadi su Ibrahimovic: "Le sue conferenze sono show personali, solo dopo parla dei giocatori"

Prima pausa nazionali e si discute a bocce ferme di Milan, tra mercato, risultati in campo e problemi da gestire. Ne abbiamo parlato con il noto giornalista Gianni Visnadi. In esclusiva per MilanNews.it

Non c'è il rischio che Fonseca venga delegittimato?

"È il club che lo vede aiutare, nella fattispecie Ibrahimovic. Gli altri dirigenti hanno zero esperienza, figurarsi il presidente. Certamente bisognava evitare di porsi muro contro muro con i due giocatori più rappresentativi. Con altri dirigenti, con un po' più di esperienza rispetto a Ibra questo non sarebbe successo. Perché anche se l'allenatore avesse deciso di lasciarli fuori, Paolo Maldini avrebbe parlato a Theo. Non avrebbe certamente imposto all'allenatore di farlo giocare ma in situazioni del genere serviva qualcuno di credibile che parlasse con i giocatori".

Cardinale però ha congedato Maldini in nome di un lavoro collegiale

"Maldini licenziato in tronco è una scelta che non ho condiviso allora e non la condivido adesso. Avrà fatto degli errori e non glieli abbiamo risparmiati. Ma il modo di muoversi di Maldini era molto più in linea a quello che ci si aspetta da un dirigente importante di un club importante. Ibrahimovic è un surrogato senza esperienza. Le sue conferenze stampa sono degli show personali in cui solo poi parla dei giocatori. E poi mi chiedo: chi è il direttore sportivo del Milan? La dirigenza del Milan è piatta, quindi il vero problema nasce in sede".