MN - Vocalelli: "Per me, più che di Pioli, quest’anno le colpe vanno attribuite al mercato"

Alessandro Vocalelli, giornalista e opinionista, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it rispondendo alla seguente domanda:

Qualora Ibrahimovic volesse continuare a giocare?

“Fossi nel Milan farei il possibile per tenerlo dalla mia parte. Ha un carisma unico. La società dovrà essere molto persuasiva. Proverei a convincerlo a restare nello staff”.

In quale staff? Di Pioli o di un altro tecnico?

“Di Pioli. Per me, più che sue, quest’anno le colpe vanno attribuite a chi non ha praticamente fatto mercato. I risultati sono questi”.