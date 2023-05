MN - Vocalelli su De Ketelaere: "Non capisco cosa gli sia successo questa stagione"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alessandro Vocalelli, giornalista e opinionista, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it rispondendo alla seguente domanda:

Come agirebbe nei confronti di De Ketelaere?

“Rimango convinto che abbia grandissime qualità, non capisco cosa gli sia successo questa stagione. Stagione al prestito altrove? Non so se può essere la soluzione migliore. Magari potrebbe fare come Tonali, che il primo anno non fece bene, poi riuscì a esplodere”.