MN - W. Sabatini: "Al Milan c'è bisogno che Tare abbia autonomia decisionale e che possa essere il frontman"

vedi letture

Accelerata Milan-Tare. L'ex Lazio è balzato in pole position per il ruolo di direttore sportivo dei rossoneri e potrebbero pertanto esserci novità a breve. Ne abbiamo parlato con uno storico dirigente come Walter Sabatini, che ha condiviso con l'albanese l'esperienza in biancoceleste.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni a MilanNews.it.

Al Milan ci saranno altre pressioni e altre aspettative

"Dipende da quale livello di fiducia gli daranno. Certamente se scelgono Tare devono lasciarlo lavorare non metterlo in una prigione dorata. Deve svolgere con chiarezza le due funzioni. Difficile, perché i direttori sportivi di oggi sono stati depotenziati tantissimo. C'è bisogno che abbia autonomia decisionale e possa essere il frontman di una situazione che al Milan è più complessa di quella della Lazio".