MN - Zaccardo sul mercato: "Credo che si cerchi un centrocampista e un difensore centrale"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Cristian Zaccardo ha parlato anche del mercato rossonero e specialmente di quello che farà in quest'ultima settimana la dirigenza di via Aldo Rossi. Queste le parole dell'ex calciatore del Milan: "Da ciò che vedo credo proprio che la dirigenza sia alla ricerca di un centrocampista centrale come priorità e, perché no, anche di un difensore centrale. Perlomeno queste sono le mie impressioni”.