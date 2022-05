MN - Zaccheroni: "Ibra dal 1'? No, è ancora lontano dalla miglior condizione. Pioli lo sta gestendo bene"

MilanNews.it

Alberto Zaccheroni, intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato della possibilità che Ibra giochi dal 1' minuto domenica sera contro il Verona (QUI INTERVISTA INTEGRALE): "No, ritengo che Stefano Pioli lo stia gestendo molto bene. L’Ibrahimovic visto ora è ancora lontano dalla miglior condizione e chi sta giocando al suo posto sta facendo bene. Inoltre, il Milan è una squadra che va poco sul fondo, l’imbuto centrale è sempre molto affollato. Lo stesso Giroud, in alcuni tratti, fa fatica con questo sistema".