MN - Zapelloni e la mancanza di italiani nel Milan: "E' una cosa che non capisco, confido nel Milan Futuro"

vedi letture

Umberto Zapelloni, noto giornalista sportivo, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Tra le varie tematiche affrontate queste le sue considerazioni in merito a una rosa, quella del Milan povera di italiani pronti per la Nazionale:

"E' una cosa che non capisco, davvero, anche aver scelto un allenatore straniero e non italiano. Gli allenatori italiani sono i migliori, da sempre e hanno fatto bene in giro per il mondo, hanno vinto ovunque perchè è una scuola vincente. Menomale che è arrivato Fonseca, che almeno una minima conoscenza del nostro calcio ce l'ha. Spero che con il Milan Futuro i rossoneri potranno coltivare talenti anche utili per la nostra nazionale".