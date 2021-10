MN - Zapelloni: "Il Milan ha le qualità per rimanere in alto. Ibra rimane il punto interrogativo"

Intervistato ai microfoni di MilanNews.it, l'ex vicedirettore della Gazzetta dello Sport Umberto Zapelloni ha commentato così la gara tra Milan e Atalanta: "L'Atalanta è un avversario difficile e il rendimento di questi anni lo ha dimostrato. E' una squadra in crescita nelle ultime partite e il Milan dovrà prestare massima attenzione. La squadra di Pioli può stare a lungo nella zona alta della classifica e può puntare allo scudetto. Ci sono squadre con rose migliori o più complete ma il Milan ha le qualità per restare nel gruppone delle zone alte. Rimane il punto interrogativo Ibrahimovic: se giocherà e farà la differenza sarà un valore aggiunto così come è importante che Giroud e Kessie tornino ai loro livelli. Il Milan può restare a lungo in alto"