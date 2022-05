MN - Zavaglia su Origi: "Al Milan non sono sprovveduti, sanno quello che fanno"

MilanNews.it

Il noto procuratore Franco Zavaglia si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Origi: “Se non gioca nel Liverpool non capisco perché ci si debba preoccupare a prescindere. Al Milan non sono sprovveduti, sanno bene quello che fanno. Non bisogna essere negativi, può inserirsi molto bene. E poi prendiamo Abraham, sentivo gli stessi dubbi quando la Roma lo prese e alla fine le cose si sono rivelate diversamente da quelle che si prospettavano…”