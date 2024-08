MN - Zeroli, Liberali e Camarda non convocati per il Torino: saranno con il Milan Futuro che gioca stasera a Novara in Coppa Italia

Nel pre-campionato, diversi giovani che fanno parte della rosa del Milan Futuro hanno lavorato con il gruppo della prima squadra. Tra questi ci sono in particolare Kevin Zeroli, Mattia Liberali e Francesco Camarda, i quali però non faranno parte dei convocati per il match di stasera di Serie A contro il Torino in quanto saranno impegnati con la formazione Under 23 di Daniele Bonera in casa del Novara nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Saranno invece in prima squadra i due portieri Lorenzo Torriani e Noah Raveyre.

Di seguito gli accoppiamenti relativi al secondo turno di Coppa Italia Serie C con date e orari:

SABATO 17 AGOSTO 2024 – ore 21.00

GRUPPO A

Gara S1

Novara Vs Milan Futuro

Gara S4

Torres Vs AlbinoLeffe

GRUPPO B

Gara S5

Caldiero Terme Vs Trento

Gara S8

Lumezzane Vs Rimini

GRUPPO C

Gara S10

Avellino Vs Pontedera

Gara S12

Casertana Vs Giugliano

GRUPPO D

Gara S14

Trapani Vs Monopoli

Gara S15

Picerno Vs Team Altamura

DOMENICA 18 AGOSTO 2024 – ore 21.00

GRUPPO A

Gara S2

Pro Patria Vs Pro Vercelli

Gara S3

Giana Erminio Vs Virtus Entella

GRUPPO B

Gara S6

Padova Vs Feralpisalò

Gara S7

Atalanta U23 Vs Vicenza

GRUPPO C

Gara S9

Arezzo Vs Ascoli

Gara S11

Perugia Vs Pineto

GRUPPO D

Gara S13

Benevento Vs Potenza

Gara S16

Catania Vs Crotone