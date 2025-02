MN - Zironelli: "Diversi giocatori fanno da spola tra Milan Futuro e prima squadra? Così non è facile amalgamare il gruppo"

Mauro Zironelli, tecnico apripista del progetto Under 23 essendo stato il primo a guidare la seconda squadra della Juventus in Serie C nella stagione 2018/19, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milannews.it:

Il fatto che diversi giocatori facciano da spola tra prima squadra e Serie C sembra non aver aiutato

"Questo non è facile per amalgamare il gruppo. Anche io avevo diversi giocatori che si allenavano con la Prima squadra e ancora non avevamo l'accordo con la Primavera per fare salire i giocatori, poi è arrivato e sono usciti fuori i vari Nicolussi Caviglia e Fagioli".

Per un gruppo giovanissimo giocare in Serie C è come finire nella tana del lupo

"Sotto questo aspetto fanno tutta la differenza del mondo gli Over. Per quello che mi riguarda quando arrivarono i rinforzi fu la svolta. Nel nostro caso poi arrivarono degli Over che avevano giocato nelle giovanili della Juventus e pertanto furono doppiamente d'aiuto nei confronti degli altri, perché erano già passati in certe situazioni. Il Milan ora è corso ai ripari con Branca e Magrassi, avranno un ruolo molto importante".

Paradossalmente diversi giocatori, come Jimenez ma lo stesso Camarda, faticano meno in Serie A che in C. Categorie che hanno approcci diversi. Diverso il discorso da chi arriva dalla Primavera

"Sono processi fisiologici, ci devi passare. I ragazzi devono capire la categoria, a livello fisico è un'altra storia".