Modric al Milan un cambio di strategia, Minotti: "Ai piani alti non hanno le idee chiarissime"

Luka Modric è vicino alla firma con il Milan: questa è l'indiscrezione che è arrivata nella serata di ieri, riportata dai colleghi di Sky Sport 24 durante il consueto appuntamento con Calciomercato - L'Originale. A margine della trasmissione è intervenuto l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ha dato la notizia sulla trattativa in corso con Tare partito addirittura per la Croazia; in studio l'ex calciatore e opinionista Lorenzo Minotti ha poi commentato l'eventuale arrivo del fuoriclasse croato a Milanello. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Minotti sulla trattativa per Tijjani Reijnders da lui giudicata rischiosa: "Il mio non è un no assoluto. Quello che mi faceva riflettere un po’ è il fatto che questa proprietà americana aveva una strategia completamente diversa, adesso sembra che improvvisamente il Milan abbia invertito rotta e quindi c’è un po’ di disordine, di disorientamento: questo mi fa pensare che ai piani alti non abbiano le idee chiarissime".