Modric: "Il Mondiale ogni due anni non ha senso"

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Per me, una Coppa del Mondo ogni due anni non ha senso. Un Mondiale è speciale proprio perché è un evento che si svolge solo ogni quattro anni". Lo ha detto il centrocampista del Real Madrid Luka Modric nella conferenza stampa alla vigilia della partita con lo Shakhtar Donetsk, valida per la terza giornata di Champions League, aggiungendosi ai molti colleghi critici sull'iniziativa portata avanti dalla Fifa. "Non mi piacerebbe vedere una Coppa del Mondo ogni due anni - ha ripetuto il croato, Pallone d'oro 2018, rispondendo alla domanda di un giornalista -, ma come hai detto tu la nostra opinione non viene messa in conto e si prova a fare le cose senza chiedere ai giocatori o agli allenatori cosa ne pensano". La Fifa ha annunciati di avere organizzato per domani e giovedì delle videoconferenze per raccogliere il 'punto di vista' degli allenatori delle nazionali maschili sulla riforma del calendario internazionale, in particolare sull'ipotesi del Mondiale biennale. (ANSA).