Modric rossonero? Bucciantini: "Finché sta in campo un po' di ordine alla squadra lo dà"

Luka Modric è vicino alla firma con il Milan: questa è l'indiscrezione che è arrivata nella serata di ieri, riportata dai colleghi di Sky Sport 24 durante il consueto appuntamento con Calciomercato - L'Originale. A margine della trasmissione è intervenuto l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ha dato la notizia sulla trattativa in corso con Tare partito addirittura per la Croazia; in studio il giornalista Marco Bucciantini ha poi commentato l'eventuale arrivo del fuoriclasse croato a Milanello. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Marco Bucciantini sull'eventuale arrivo di Modric in rossonero: "Chiaro che si tratta di un residuo di un campione e che se uno mette sulla bilancia la partenza di Reijnders e l’arrivo di Modric, non c’è il conto esatto. Però lì in mezzo, dove il Milan mancava di stato d’animo, di senso e di concetto, ci metti un giocatore che finché sta in campo un po’ di ordine alla squadra lo dà".