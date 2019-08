Monaco su Bakayoko. Il Chelsea contrario a prestarlo nel Principato

Il Monaco pensa al ritorno di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista, fra i protagonisti dell'incredibile vittoria in Ligue 1 nel 2016-17, è rientrato al Chelsea dopo una stagione in prestito al Milan, con i rossoneri che non hanno esercitato il diritto di riscatto. Tuttavia il francese non rientra nei piani di Frank Lampard ed ecco inserirsi il club del Principato, che deve rinforzare la squadra, partita malissimo in campionato: fin qui due ko per 3-0. C'è un però, come riporta RMC Sport: il Chelsea non vorrebbe dare il giocatore proprio ai monegaschi, non ritenendoli una vetrina sufficientemente importante per valorizzare il giocatore. Il Monaco, ricordiamo, l'anno scorso non solo ha fallito la qualificazione alle coppe europee ma ha addirittura rischiato di retrocedere.