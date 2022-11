Mondiali 2022, Qatar inadeguato all'esordio: l'Equador vince 0-2 con doppio Valencia

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 0-2 la partita Qatar-Ecuador, sfida inaugurale del Mondiale.

Il palcoscenico è tutto di Enner Valencia

Il Mondiale inizia nel segno di Enner Valencia e dell’Ecuador, che mette alle strette sin da subito i padroni di casa e indirizza la sorte a proprio favore. Già dopo tre minuti Enner Valencia avrebbe segnato, ma il VAR ravvisa una posizione di fuorigioco ed interviene, aiutando Orsato nella chiamata. L’attaccante ecuadoriano non si scompone, e colpisce comunque. Due volte: apre le danze al quarto d’ora su calcio di rigore da lui stesso conquistato, raddoppia alla mezz’ora con un colpo di testa sul filo del fuorigioco. Del Qatar, in parte fischiato dai suoi tifosi appena prima del gol del raddoppio, nessuna traccia fino al recupero, quando Ali da ottima posizione sbaglia un colpo di testa all’apparenza facile e manda i suoi sotto di due gol all’intervallo.

Zero sussulti del Qatar anche nella ripresa

Felix Sanchez non cambia e rimette in campo lo stesso Qatar del primo tempo, che sembra reggere un po’ meglio il campo ma concede spesso campo alle iniziative di una Tri in grande serata. Iborra trova stranamente reattivo Alsheeb, che aveva generato lo 0-1 poi annullato con un’uscita a vuoto, poi è la squadra di casa a scaldare il pubblico presente, ma senza inquadrare la porta di Galindez, che vive una serata tranquilla. Il copione non cambia mai, le iniziative del Qatar sono sparute ed immerse in un contesto di dominio ecuadoriano del campo e del pallone. La partita si trascina lentamente verso un finale senza scossoni: Qatar-Ecuador finisce 0-2 nel segno di Enner Valencia e, per la prima volta, la squadra del paese organizzatore perde la partita inaugurale di un Mondiale.