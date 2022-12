Mondiali, De Ketelaere e Kjaer salutano: in Qatar rimangono 5 rossoneri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'eliminazione della Danimarca di capitan Simon Kjaer, un altro rossonero è costretto a salutare il Mondiale: si tratta di Charles De Ketelaere che è stato eliminato con il suo Belgio da Marocco e Croazia. Nè per il danese nè per il belga è stato un Mondiale da ricordare e non solo per il risultato finale: i due rossoneri hanno giocato poco, per motivi diversi, e non hanno potuto lasciare il segno. A questo punto rimangono 5 i rossoneri in Qatar che prosegurianno la loro avventura in Qatar: Fodè Ballo-Tourè (SENEGAL vs Inghilterra), Sergino Dest (USA vs Olanda), Olivier Giroud e Theo Hernandez (FRANCIA vs Polonia), Rafael Leao (PORTOGALLO, avversario da definire).