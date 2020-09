Monguzzi: "I ragazzi del Monza non soffriranno l'impatto di San Siro. Nel 1987 impressionante giocare contro certi giocatori"

Riccardo Monguzzi, allenatore dell'Under 18 del Monza ed ex tecnico Under 17 del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del Monza in vista della sfida amichevole di San Siro.

Sul ricordo dell'ultima del Monza a San Siro nel 1987: "Fisicamente certi giocatori ci impressionarono, quando entravi in campo a fianco di calciatori del genere l'autostima cadeva. La partita fu equilibrata, difensiva, abbiamo fatto la nostra buona figura".

Sull'impatto di San Siro: "I ragazzi hanno tanta esperienza non credo soffriranno più di tanto".

Su Berlusconi e Galliani: "Meglio averli dalla nostra parte, quest'anno speriamo che col mercato effettuato si spera si possa puntare in alto".