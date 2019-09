Montella: "Al Milan esperienza fantastica, abbiamo vinto un trofeo senza fare mercato"

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina, Vincenzo Montella è tornato sulla sua esperienza in rossonero: "E' stata un'esperienza fantastica, abbiamo vinto un trofeo e qualcuno se lo dimentica. Non abbiamo fatto mercato e siamo arrivati in Europa dopo qualche anno. Non la reputo negativa. Ci torno da ex, ma vogliamo confermare una crescita, i punti saranno importanti per la nostra classifica. Mi sento ancora in credito, abbiamo dimostrato qualcosa di più che i cinque punti. Siamo in netta crescita, soprattutto come gioco".