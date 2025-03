Montolivo critico: "Il Milan non ha mai il controllo della partita, gli episodi determinano la gara"

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex giocatore e capitano del Milan, Riccardo Montolivo commenta così l’attuale momento dei rossoneri. Le sue parole:

Milan mai in controllo

“Nel calcio se non hai equilibrio non hai continuità. Milan mai in controllo della partita, ci sono gli episodi che determinano. Poi riesce a rimontare perché ha qualità. Contro il Como se prende il secondo gol non so se la riprende. Quarto posto? Difficile, Europa League possibile. Secondo me poi Conceiçao ha fatto peggio di Fonseca, per risultati e rendimento”.

Il programma completo della 29ª giornata

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Lecce 2-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza-Parma 1-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese-Hellas Verona 0-1

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan-Como 2-1

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino-Empoli 1-0

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia-Napoli 0-0

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Lazio 5-0

16/03/2025 Domenica 16.00 Roma-Cagliari 1-0

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Juventus 3-0

16/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter 0-2