Montolivo: "Morata è un giocatore sottovalutato, ma da solo non risolve il problema del gol"

Intervistato questa settimana da SportWeek, l'ex capitano del Milan Riccardo Montolivo ha parlato dei rossoneri e di come la squadra di Paulo Fonseca si stia avvicinando all'esordio in campionato, soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao, bacchettandolo. Queste le sue dichiarazioni:

Su Rafael Leao

"Leao? A me pare che a lui basti il suo ‘massimo’ attuale. Sembra si accontenti di essere un grande giocatore, perché lo è, ma deve capire che sfrutta solo il 50% del suo potenziale. Penso che possa dare molto di più, ma deve scattargli dentro qualcosa. A sensazione, con lui serve un po’ più di bastone e un po’ meno di carota. Ma ho fiducia e spero possa fare una gran campionato".

Sul Milan

"Mi sarebbe piaciuto vedere Zirkzee al Milan perchè avrebbe esaltato gli inserimenti di Leao, Pulisic e Loftus-Cheek. Era insomma il regista offensivo ideale per i rossoneri, però Morata è un giocatore sottovalutato e, nel rapporto qualità-prezzo, rappresenta un acquisto perfetto. Da solo non risolve il problema del gol; insieme a un centravanti-boa vecchio stile, potrebbe però formare una coppia ben assortita. Il problema del Milan è la squadra, che va rinforzata, non chi la guida. Fonseca è un ottimo allenatore, viene da due stagioni in Francia fatte molto bene. Il pregiudizio nei suoi confronti è ingeneroso".