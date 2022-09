Montolivo sulle difficoltà del Milan in trasferta: "Ora gli avversari tolgono spazio ai giocatori veloci"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto a DAZN nel pre partita di Sampdoria-Milan, Riccardo Montolivo ha commentato così le difficoltà che ha trovato il Milan in trasferta in questo inizio di stagione: "La difficoltà che ha avuto il Milan in trasferta è stato proprio il fatto che le squadre aspettano di più il Milan e tolgono spazio a Leao e ai suoi giocatori veloci, quindi fa più fatica a trovare quelle trame di gioco"