MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Riccardo Montolivo ha parlato a DAZN di Fikayo Tomori: "È un giocatore dal potenziale straordinario, credo che possa ripercorrere le orme di Koulibaly. Pecca un po’ in leadership, ma in marcatura è eccezionale, così come in impostazione: ha tutto”.