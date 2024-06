Monza al lavoro per riavere Maldini: giorni di contatti con il Milan per arrivare ad una soluzione

vedi letture

Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il Monza è al lavoro per riprendere Daniel Maldini, che ha giocato gli ultimi mesi in prestito nel club biancorosso. Sono giorni di contatti con il Milan, società che possiede il suo cartellino, per arrivare ad una soluzione che soddisfi tutti: il giocatore tornerebbe volentieri al Monza che però deve trovare un accordo con il Diavolo che valuta il giovane trequartista 3-4 milioni di euro. Un valore però che viene eroso dal fatto che a Maldini rimane un solo anno di contratto. Le parti sono quindi in continuo contatto per trovare la formula corretta.

Questi i numeri di Daniel Maldini al Monza dove è arrivato in prestito a gennaio:

PRESENZE SERIE A: 11

MINUTI IN CAMPO: 326'

GOL: 4

ASSIST: 1