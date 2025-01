Monza, Bocchetti: "Camarda? Non parlo di un calciatore che non è nostro"

Salvatore Bocchetti, allenatore del Monza, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Hellas Verona, presentando la sfida valida per la 23^ giornata di Serie A. L'allenatore dei briazoli ha parlato anche di mercato, in particolare dell'arrivo di Castrovilli e del possibile sbarco in biancorosso di Francesco Camarda dal Milan:

Come ha trovato Castrovilli?

"Ho parlato con lui a telefono, era carico e motivato. Ha rinunciato a un bel po' di soldini e in questo mondo è sempre più difficile trovare persone del genere, gliene va dato atto. È un grande professionista, sono contento di averlo a disposizione già da oggi. È quello che serve a noi".

Domani gioca?

"Adesso vediamo, abbiamo un altro allenamento a disposizione, ancora non l'ho visto".

Ha già sentito Camarda?

"Non posso parlare di un calciatore che non è nostro. Sappiamo tutti che è forte, giovane, ma è un tesserato del Milan e non posso dire niente".