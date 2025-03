Monza, Ciurria: "Berlusconi persona e figura pazzesca"

Patrick Ciurria, esterno offensivo del Monza, nell'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, ha ricordato l'importanza che ha rivestito per lui e per il club l'ex presidente Silvio Berlusconi: "Era sempre presente, appena poteva veniva a trovarci in ritiro e ci diceva tutto quello che aveva vinto. Era una persona e una figura pazzesca, ho avuto l'onore di conoscerlo e se il Monza è a questo livello è soprattutto grazie a lui".

Poi ha continuato: "Insieme a Galliani sono dei perfezionisti e vogliono vincere. Sono arrivato in B, poi siamo andati subito in A e per me è stato un sogno. Non smetterò mai di ringraziarli".

Che cosa le piace di Nesta?

"La cosa bella è che si preoccupa di ognuno di noi, viene a parlare con tutti".