Monza, Galliani: "Jovic? Io sono per il mercato breve, tanto tutti aspettano le ultime 48 ore. Per il momento molte chiacchiere"

All'arrivo negli uffici della Lega Serie A, Adriano Galliani, ad del Monza, si è intrattenuto con i giornalisti presenti e ha parlato anche del possibile interessamento del club brianzolo per l'attaccante del Milan, Luka Jovic: "Io sono per un mercato molto più breve, resta aperto un mese, ma poi le operazioni si fanno nelle ultime 48 ore. Tutti aspettano... Se il mercato restasse aperto una settimana si farebbe tutto in una settimana, invece sta aperto un mese e si chiacchiera tanto. Per il momento molte chiacchiere".

In questa stagione, Jovic ha trovato pochissimo spazio: quattro presenze, di cui solo una da titolare (contro il Torino alla prima giornata di campionato), e appena 88' in campo con zero gol segnati. A condizionare il serbo c'è stata la pubalgia, che lo ha costretto anche ad operarsi lo scorso 26 novembre per il rinforzo del canale inguinale sinistro.