Monza, Stroppa già a rischio: importante sarà la gara contro l'Udinese

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non un inizio di Serie A facile per il Monza di Giovanni Stroppa. Due sconfitte in due partite che mettono il tecnico ex Foggia già sulla graticola. La sconfitta per 4-0 contro il Napoli non è piaciuta alla dirigenza brianzola che sta già riflettendo sul futuro del proprio allenatore. Diventa già importante la gara con l'Udinese, scrive La Gazzetta dello Sport nelle sue pagine interne. Non è piaciuto l'atteggiamento passivo mostrato anche nel corso della ripresa quando il Napoli ha giocato sul velluto. In questi giorni ci saranno delle valutazioni su Stroppa visto che l'impatto del Monza in A non è stato certamente quello desiderato.