Morace sul Milan Femminile: "Vittoria meritata nel derby"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Carolina Morace ha commentato così la vittoria del Milan Femminile nel derby contro l'Inter: "Il Milan si aggiudica meritatamente il derby. La squadra di Ganz, mai doma, prende i tre punti dopo essere passata in svantaggio. Dopo il pareggio di Bjorg Thorvaldsdottir, le rossonere spingono sull’acceleratore, mostrando una migliore condizione fisica e una maggiore prestanza in mezzo al campo, trascinate da Bergamaschi sulla fascia destra. È la capitana Giacinti, già in rete con una tripletta contro il Bari, a completare la rimonta. Prima aveva calciato fuori un calcio di rigore, ma poco importa se poi con un gol decidi il derby. Importante per il Milan, ma soprattutto per lei stessa, ritrovare tranquillità e autostima in vista dei prossimi impegni della Nazionale. L’Inter butta via la partita del possibile riscatto stagionale. La squadra di Sorbi, reduce da tre risultati positivi consecutivi con porta inviolata, non riesce a gestire né il vantaggio né la parità.