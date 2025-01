Morata al Galatasary, la cifra minima per evitare minusvalenza e quanto risparmia d'ingaggio il Milan

Il passaggio di Alvaro Morata al Galatasary è ormai prossimo a concretizzarsi, con l'attaccante spagnolo che lascerebbe il Milan dopo soli sei mesi da suo arrivo dall'Atletico Madrid. Allora il Milan aveva versato nelle casse dei Colchoneros i 13 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, facendo firmare al capitano della Spagna un quadriennale: la quota di ammortamento annuale ammonta quindi a 3,25 milioni. A gennaio, passata metà stagione, sono stati ammortati 1,625 milioni di euro: in caso di cessione a titolo definitivo in questo mercato invernale la cifra minima per non fare minusvalenza ammonta a 11,4 milioni di euro. Nel caso invece l'affare (magari un diritto di riscatto) si concretizzasse a giugno la cifra minima per evitare la minusvalenza sarà pari a 9,75 milioni di euro.

Il numero 7 guadagna al Milan circa 4,5 milioni netti a stagione più bonus, che al lordo equivalgono a 8,1 milioni di euro annui. Togliendo i restanti tre anni di contratto vorrebbe dire un risparmio di 24,3 milioni di euro.