Morata dissa Musiala scherzando con Carvajal: il video è virale

Nel corso della notte la Spagna si è goduta la festa per la vittoria dell'Europeo in Germania con i propri tifosi, con la celebrazione della squadra di De La Fuente che ha trovato il suo compimento nella piazza di Cibeles a Madrid. E' qui che Morata ha messo in scena un vero show, facendo da cerimoniere. Uno ad uno, il promesso sposo del Milan ha presentato ai tifosi tutti i compagni di squadra.

"È stato un onore per me essere il capitano" - ha detto alla folla festante - "oggi, guardando i vostri volti uno per uno, mi sento felice. Ho sempre sacrificato tutto per raggiungere questo obiettivo. Sapevo che i miei compagni erano molto bravi. Abbiamo il miglior paese, il miglior cibo, i migliori lavoratori... Noi siamo i migliori".

Non manca una certa dose di ironia da parte dell'ex Juventus, che ha presentato il portiere Raya come "Spiderman", lasciandosi andare ad uno sfottò nel chiamare Carvajal: "Il pitbull della Spagna. Dov'è Musiala? Il miglior terzino destro del mondo" - ha detto, con chiaro riferimento alla grande marcatura messa in atto sull'asso della Germania nei quarti di finale contro i padroni di casa. Nacho "sa saltare tre metri con l'animo di un toro", Vivian, "se lo incontri vai in ospedale", mentre su sé stesso ha detto: "Un attaccante che darebbe la vita per vincere tutto questo. E spero che voi lo appreziate, perché siamo il miglior paese del mondo". "Pallone d'Oro, Rodri" - dice al centrocampista, mentre a Nico Williams dice "Hai scelto di esplodere in questi Europei, hai privilegio di aver scritto una pagina della storia del calcio spagnolo, segnando in una finale". Così come Lamine Yamal: "Sei passato dal fare confusione in classe, lanciando palline di carta, a fare confusione agli Europei".