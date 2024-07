Morata non sarebbe il primo numero 9 spagnolo nella storia del Milan: i precedenti

Qualora Alvaro Morata diventasse un nuovo giocatore del Milan, raccoglierà in eredità da Olivier Giroud non solo la maglia numero 9 ma anche il compito di rompere una maledizione: quella degli attaccanti spagnoli che hanno vestito la maglia rossonera.

I precedenti non sono infatti dei migliori, visto che i calciatori in questione non hanno inciso più di tanto nella storia del Diavolo. Dal 2000 ad oggi 12 giocatori spagnoli hanno vestito la maglia del Milan, tre dei quali attaccanti centrali per l'appunto. Questi sono stati Fernando Torres, durato appena sei mesi, Javi Moreno e José Mari, che per ironia della sorte hanno compiuto il percorso inverso rispetto a quello che dovrebbe fare Alvaro Morata, ovvero sono passati dal Milan all'Atletico Madrid, e non viceversa.

Questi tre attaccanti hanno collezionato insieme un totale di 112 presenze con la maglia rossonera (10 Torres, 27 Javi Moreno e 75 José Mari) e solo 24 gol. Oltre a dare continuità agli ottimi numeri di Olivier Giroud, dunque, Alvaro Morata dovrà dunque spezzare anche questa maledizione, che potrebbe non far dormire sonni tranquilli ai tifosi, soprattutto ai più superstiziosi.