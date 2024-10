Morata svela di essere stato vittima di attacchi di panico e depressione

Alle volte le persone si nascono dietro una maschera per far credere che tutto vada bene, quando alla fine non è così. È un po' quello che ha fatto Alvaro Morata negli ultimi mesi, come svelato ai microfoni della radio spagnola Cope.

Nel corso della sua intervista, infatti, l'attaccante del Milan ha rilevato di aver avuto problemi personali, come attacchi di panico e depressione, che l'hanno portato a cambiare vita in estate lasciando l'Atletico Madrid: "Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o in quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte".

All’interno dell’intervista Alvaro ha fatto riferimento anche alle critiche ricevute durante le settimane degli Europei, quando fu messo in discussione il suo ruolo di capitano.