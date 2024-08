Morata: "Voglio vincere con il Milan, di fare 50 o 60 gol non me ne frega niente, bisogna vincere insieme"

vedi letture

E' intervenuto così in conferenza stampa Alvaro Morata, attaccante spagnolo neo Campione D’Europa con la sua Nazionale che il club rossonero ha preso a titolo definitivo dall’Atletico Madrid pagando la clausola rescissoria. L’ex attaccante di Real Madrid e Juventus si è presentato a giornalisti e all'ambiente rossonero, accompagnato dal Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic.

Arrivi dalla miglior stagione realizzativa e dall'Europeo, cosa ti aspetti dalla stagione con il Milan?

"Vincere. Di fare 50 o 60 gol non me ne frega niente. Ci sono giocatori che fanno milioni di gol ma poi non vincono niente. BIsogna vincere. Siamo in un gioco di squadra e ci sono tantissimi giocatori forti in questa squadra. Ieri quando sono entrato a Milanello ho capito cosa si respira e ti posso assicurare che posso solo andare meglio. Ma fare gol non è la cosa che mi preoccupa. Voglio portare la seconda stella e fare la storia. So che sono ultimi anni della carriera ma i migliori".