Moretti (Il Messaggero): "Theo e Leao sanno che hanno fatto perdere la partita al Milan all'andata"

vedi letture

La partita tra Roma e Milan di questa sera sancirà quale delle due squadre italiane approderà alla semifinale di Europa League: i rossoneri dovranno tentare l'impresa della rimonta nella tana del Lupo con i giallorossi che hanno il vantaggio di un gol da gestire. Il fischio di inizio è in programma alle ore 21. Negli studi di Sky Sport 24 dislocati per l'eccezione fuori dall'Olimpico, è intervenuto il vicedirettore de Il Messaggero Alvaro Moretti che ha dato la sua panoramica sulla gara di questa sera, partendo da cosa è successo nella partita di andata.

Le parole di Alvaro Moretti: "Sicuramente l’atteggiamento del Milan è fondamentale, anche per giocatori come Leao o Theo che è un altro molto umorale. Per i rossoneri è cruciale una cosa, cominciare a giocare con un campo rettangolare che sia in piano: ha il campo che è sbilanciato a sinistra. Il grande sforzo che il Milan deve riuscire a fare, anche guardando al futuro. Il tema è quella contromisura di De Rossi così sorprendente su Theo e Leao come verrà affrontata. Theo e Leao sanno che hanno fatto perdere la partita al Milan all’andata".