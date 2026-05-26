Moretto: "Iraola vicino al Crystal Palace, ma non ha ancora chiuso. Il Milan ci sta provando e lo ha incontrato settimana scorsa"

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Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano su Andoni Iraola: "Settimana scorsa il Milan ha incontrato Iraola a Londra per capire se fosse aperto al progetto rossonero. Questo vuol dire che il club stava già valutando delle alternative ad Allegri, forse indipendentemente dalla Champions. Il Milan sta cercando un allenatore che possa lavorare bene con i giocatori che ci sono già in rosa, che possa valorizzare certi profili e che possa offrire una proposta di gioco coinvolgente e attraente. Ecco perchè stanno pensando ad Iraola che da settimane è in trattativa con il Crystal Palace, le parti sono vicine da tempo, ma il basco non ha ancora chiuso. Il Milan sta portando avanti la candidatura di Iraola".

IRAOLA-MILAN: LA CONFERMA DI DI MARZIO

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso nel suo podcast sul nuovo allenatore del Milan: “Iraola è il candidato oggi forse più forte per la panchina del Milan, magari non l’unico, magari ci saranno anche altri profili che Cardinale con il super consulente Ibrahimovic sta valutando. Sicuramente non sarà Antonio Conte. Sarà un allenatore con caratteristiche ben precise, un calcio comunque offensivo, un calcio veloce e Iraola rappresenta un po’ questo identikit. “Tutti lo descrivono come un allenatore molto attento ai dettagli ma anche un allenatore molto semplice dal punto di vista delle relazioni umane e quindi sicuramente sarebbe per il Milan un tecnico con la possibilità di poter costruire un ciclo. In Italia ci aveva pensato la Fiorentina, anche un timido contatto con il Napoli ma è storia di settimane fa e poi il suo percorso è comunque ancora legato a una possibilità di rimanere in Inghilterra perché ci ha pensato il Crystal Palace, perché il Newcastle lo prenderebbe volentieri ma diventa difficile pensare ad una separazione con Eddie Howe".