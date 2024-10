Mosquera: "Cresciuto guardando Bacca, Zapata, Yepes... E per questo mi piace molto il Milan"

Daniel Mosquera, attaccante dell'Hellas Verona, ha rilasciato un'intervista al portale Transfermarkt affrontando vari temi legati al suo presente, come ad esempio il suo arrivo in Serie A quest'estate: "Quando sono arrivato in Italia per firmare il contratto, Zanetti mi ha confessato di avermi visto all'opera durante la finale della Liga Dimayor I 2024 (vinta dal colombiano con Atlético Bucaramanga, nda). Ero convinto che non mi conoscesse".

Prosegue Mosquera: "Quando lasciai l'América de Cali ero mentalmente scarico, non mi reputato all'altezza della situazione. Nel nuovo club mi hanno accolto bene e ho sentito grande fiducia, aspetto fondamentale per il successo che ho ottenuto. La stessa cosa mi è successa all'Hellas. Il tecnico ha dimostrato di credere in me, concedendomi il tempo per ambientarmi. Tempo che sto sfruttando appieno".

L'attaccante colombiano esprime poi anche una sua preferenza personale su una squadra di Serie A nella quale andrebbe a giocare volentieri: "Sono cresciuto guardando Carlos Bacca, Cristian Zapata, Mario Yepes... E per questo mi piace molto il Milan". Mosquera quindi rivela come Duvan Zapata sia una figura centrale per lui: "Lui e Jhon Córdoba sono modelli per me. Sono attaccanti potenti, rapidi e prolifici. Zapata ha grande qualità, anche per questo è da tanto in Italia e fin qui lo avevo visto solo in televisione".