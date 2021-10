Mourinho: "Non abbiamo ricevuto rispetto questa sera, ma faccio i complimenti al Milan"

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa subito dopo la partita giocata contro il Milan: "Voglio limitarmi a fare i complimenti al Milan che ha vinto. Mi fa male al cuore vedere che non c'è rispetto per i romanisti. Il rispetto che abbiamo noi professionisti della Roma e tutti quelli che lo vogliono avere non l'abbiamo ricevuto questa sera. Non abbiamo giocato la nostra miglior partita, ma abbiamo affrontato una grande squadra".